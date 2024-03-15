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TrollsTopia

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Staffel 1Folge 1vom 15.03.2024
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Folge 1: TrollsTopia

23 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 6

Poppy entdeckt, dass es im Wald sechs weitere Trollstämme gibt, die jeweils durch einen anderen Musikstil gekennzeichnet sind. Um sich mit ihnen anzufreunden, lädt Poppy die Botschafter ins Trolls Village ein. Sie hofft, dass sie alle zusammen in Harmonie leben können. Doch aller Anfang ist schwer ...

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