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TrollsTopia

Klassischer Rock / Der ungezähmte Branch

Staffel 1Folge 7vom 15.03.2024
Klassischer Rock / Der ungezähmte Branch

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Folge 7: Klassischer Rock / Der ungezähmte Branch

23 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 6

Poppy findet heraus, dass der Hard Rock-Troll Demo sich nach Classical Crest geschlichen hat, um klassische Gitarre zu spielen. Sie verspricht ihm jedoch, es vor Val geheim zu halten. Indes wird Branch von den Landtrollen zum Rodeo eingeladen.

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