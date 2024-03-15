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TrollsTopia

Metroll oder Kuchen / Das-Urday

Staffel 1Folge 14vom 15.03.2024
Metroll oder Kuchen / Das-Urday

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Folge 14: Metroll oder Kuchen / Das-Urday

23 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 6

Der Start des neuen Zugsystems der Metroll-Station soll mit einer köstlichen Torte gefeiert werden. Doch leider kommt es zu einem unvorhergesehenen Zwischenfall und die Feier steht auf der Kippe ... Einmal im Jahr haben die Trolle einen besonderen Tag, um Zeit mit ihren Vätern zu verbringen - den Dad-urday.

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