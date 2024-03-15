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Die Ballade von Holly Darlin' / Quer durch das Modeversum

Staffel 1Folge 4vom 15.03.2024
Die Ballade von Holly Darlin' / Quer durch das Modeversum

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Folge 4: Die Ballade von Holly Darlin' / Quer durch das Modeversum

23 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 6

Während zwischen Poppy und Holly Darlin' ein irrwitziger Streit entbrennt, wollen Satin und Chenille ein ganz besonderes Kleid schneidern. Als sie jedoch Schwierigkeiten haben, die perfekte Schärpe zu entwerfen, wenden sie sich an die R'n'B-Trolle. Ob die Satins und Chenilles Kreativität jedoch auf die Sprünge helfen können?

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