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Die Umarmungsprobe / Branch schwimmt auf dem Trockenen

Staffel 1Folge 3vom 15.03.2024
Die Umarmungsprobe / Branch schwimmt auf dem Trockenen

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Folge 3: Die Umarmungsprobe / Branch schwimmt auf dem Trockenen

23 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 6

Poppy entdeckt, dass sich die klassischen Trolle nie umarmen. Sie hingegen liebt die Berührung mit anderen Trollen und beschließt, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Derweil sorgen die Techno-Trolle für Unruhe, als sie Branchs Lieblings-Thermalbad übernehmen und seine morgendliche Routine stören.

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