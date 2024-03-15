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TrollsTopia

Hollys Frisur-Update / Bad Hair Day

Staffel 1Folge 13vom 15.03.2024
Hollys Frisur-Update / Bad Hair Day

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TrollsTopia

Folge 13: Hollys Frisur-Update / Bad Hair Day

23 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 6

Poppy lässt sich von Holly Darlin' frisieren. Sie ist mit der neuen Frisur nicht glücklich, traut sich aber nicht, das Holly gegenüber anzusprechen, um deren Gefühle nicht zu verletzen. Vals beste Freundin kommt für ein großes Konzert nach TrollsTopia. Als sie versucht, Val zu überreden, nach Rock Hollow zurückzukommen, mischt sich Poppy ein.

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