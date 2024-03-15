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TrollsTopia

Der Partymuffel / Dinner bei Dante

Staffel 1Folge 18vom 15.03.2024
Der Partymuffel / Dinner bei Dante

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TrollsTopia

Folge 18: Der Partymuffel / Dinner bei Dante

23 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 6

Guy und Meadow sind TrollsTopias größte Party-Retter. Als ein mysteriöser neuer Troll auf der Bildfläche erscheint und sämtliche Feiern vorzeitig beendet, müssen sie so schnell wie möglich handeln. Indes eröffnet Dante Crescendo ein schickes Restaurant und führt die Bewohner von TrollsTopia in die Welt der klassischen Küche ein.

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