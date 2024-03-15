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TrollsTopia

Das Make-under / Smidge voll im Einsatz

Staffel 1Folge 11vom 15.03.2024
Das Make-under / Smidge voll im Einsatz

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Folge 11: Das Make-under / Smidge voll im Einsatz

23 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 6

Lownote Jones möchte bei jeder Gelegenheit im Mittelpunkt stehen. Als Guy Diamonds Geburtstagsparty ansteht, ist es Lownote jedoch wichtig, dass Guy an seinem besonderen Tag die ganze Aufmerksamkeit bekommt. Aus diesem Grund heuert er Branch an, der ihm beibringen soll, wie man sich auf einer Party unauffällig verhält. Indes bietet Gust Tumbleweed in TrollsTopia seine Dienste als Spaß-Sheriff an.

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