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TrollsTopia

Der Haarnado / Pini und Lord Stachel

Staffel 1Folge 19vom 15.03.2024
Der Haarnado / Pini und Lord Stachel

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Folge 19: Der Haarnado / Pini und Lord Stachel

23 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 6

Während Holly, Poppy und R&B ein wohlgehütetes Geheimnis rund um Haare lüften wollen, verliert Val ihr geliebtes Kuscheltier Piney. Poppy nimmt daraufhin unglaubliche Anstrengungen auf sich, um ihrer Freundin zu helfen.

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