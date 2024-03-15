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TrollsTopia

Glitzerrausch / Das verlorene Spielzimmer

Staffel 1Folge 9vom 15.03.2024
Glitzerrausch / Das verlorene Spielzimmer

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TrollsTopia

Folge 9: Glitzerrausch / Das verlorene Spielzimmer

23 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 6

In TrollsTopia herrscht akute Glitzerknappheit. Glücklicherweise bietet Holly Darlin' ihre Hilfe an. Poppy und einige andere Trolle folgen indes Laguna Tidepool zu einem alten Tempel voller Fallen und Hindernisse ...

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