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Poppy, die Managerin / Das Kuschelkäfer Problem

Staffel 1Folge 5vom 15.03.2024
Poppy, die Managerin / Das Kuschelkäfer Problem

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Folge 5: Poppy, die Managerin / Das Kuschelkäfer Problem

23 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 6

Als Vals Manager kurz vor ihrem ersten Konzert das Handtuch schmeißt, übernimmt Poppy dessen Job. Dabei halten sie die Hard Rock-Trolle ganz schön auf Trab. Branch und seine Freunde bekommen derweil den Auftrag, auf Lownote Jones' exotisches Haustier aufzupassen. Dabei kommt es zu einigem Durcheinander.

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