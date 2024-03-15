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TrollsTopia

Ein Gefühl von Heimweh / Die Mundgitarre

Staffel 1Folge 8vom 15.03.2024
Ein Gefühl von Heimweh / Die Mundgitarre

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TrollsTopia

Folge 8: Ein Gefühl von Heimweh / Die Mundgitarre

23 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 6

Die Rhythm & Blues-Trolle leiden unter Heimweh und vermissen ihre Freunde in Vibe Town. Wird es Poppy und ihren Freunden gelingen, sie wieder aufzumuntern? Der Rock-Troll Blaze Powerchord kommt nach TrollsTopia. Als Blaze Minuet Sonata zu einem Mundgitarren-Wettbewerb herausfordert, nimmt Val Minuet unter ihre Fittiche und bringt ihr bei, mit der imaginären Gitarre zu rocken.

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