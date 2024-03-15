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Die Smooth-Jazz-Opertion / Der Fun-Foto-Tag

Staffel 1Folge 15vom 15.03.2024
Die Smooth-Jazz-Opertion / Der Fun-Foto-Tag

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Folge 15: Die Smooth-Jazz-Opertion / Der Fun-Foto-Tag

23 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 6

Als Chaz, ein Jazz-Troll, in TrollsTopia ankommt, tut Poppy alles, damit er sich wie zu Hause fühlt. Doch schnell wird klar, dass Chaz Poppys Großzügigkeit gnadenlos ausnutzt. Die Trolle sind derweil aufgeregt, als ein großes Fotoshooting ansteht.

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