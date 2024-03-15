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TrollsTopia

Der Mädelsabend / Das Nerv-ubiläum

Staffel 1Folge 6vom 15.03.2024
Der Mädelsabend / Das Nerv-ubiläum

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TrollsTopia

Folge 6: Der Mädelsabend / Das Nerv-ubiläum

23 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 6

Poppy veranstaltet einen Mädelsabend, zu dem sie auch Val einlädt. Val sagt widerwillig zu, daran teilzunehmen. Indes findet Branch heraus, dass er nicht der Einzige in TrollsTopia ist, den der Cloud Guy nervt. Er beschließt, das Problem mit dem ungeliebten Wolkenmann anzugehen.

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