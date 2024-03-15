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TrollsTopia

Der Haarbruch / Palentinstag

Staffel 1Folge 17vom 15.03.2024
Der Haarbruch / Palentinstag

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TrollsTopia

Folge 17: Der Haarbruch / Palentinstag

23 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 6

Als sich Poppy die Haare verletzt, besteht Doktor Moonbloom darauf, dass sie im Bett bleibt, bis sie sich vollständig erholt hat. Sie ist traurig, denn so verpasst sie die bevorstehende Gedenkfeier für die TrollsTopia-Statue. Und dann steht auch noch der Palentine's Day vor der Tür, bei dem Demo DJ Suki einen Heiratsantrag machen möchte.

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TrollsTopia
TrollsTopia

TrollsTopia

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