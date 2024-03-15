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TrollsTopia

Das Buddy-System / Die Kick-Off Party

Staffel 1Folge 2vom 15.03.2024
Das Buddy-System / Die Kick-Off Party

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TrollsTopia

Folge 2: Das Buddy-System / Die Kick-Off Party

23 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 6

Poppy versucht, alle Trolle in TrollsTopia so schnell wie möglich zu integrieren, doch das gestaltet sich schwierig. Sie sieht schließlich ein, eher langsam und behutsam vorzugehen. Eine große Party soll für gute Stimmung sorgen. Allerdings kommt es bei der Planung zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Poppy und Val.

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