Zwischen Nürnberg und Würzburg liegt Europas größter Autohof mit mehr als 400 Parkplätzen für Lkw. Platzwart Robert Kemmer sorgt dafür, dass die Fahrer sich an die Hausordnung halten. Ein Mann blockiert mit seinem Lkw die Rettungswege und die Wege zur Tankstelle. Dieser soll woanders parken, zeigt sich aber uneinsichtig. Und: Heute besucht Stefan Klippstein die Terraristikbörse in Berlin - er überprüft Händler, die gegen die Börsenordnung oder das Tierschutzgesetz verstoßen.