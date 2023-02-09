Getunter M4 - Raser, Tuner und Poser in OffenbachJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.02.2023: Getunter M4 - Raser, Tuner und Poser in Offenbach
61 Min.Folge vom 09.02.2023Ab 12
Klaus Preis und Daniel Wenzke von der Arbeitsgruppe Tuner, Raser und Poser, kurz: AG TRuP, sorgen für Sicherheit auf den Straßen in Offenbach am Main. Besonders Tuner und Raser fallen im Straßenverkehr stark auf. Es dauert nicht lange, da kommt ihnen ein alter Bekannter aus der Offenbacher Tuner-Szene entgegen. Darf er mit seinem M4 weiterfahren?