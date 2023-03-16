Herbstliche Bonbons: Eine neue Kreation entsteht!Jetzt kostenlos streamen
Die Bonbon-Manufaktur „Bömskes“ in Münster - sie ist das Reich der Süßwarenhersteller Timo und Peter. Die beiden haben sich für den Herbst eine neue Kreation ihrer Bonbons ausgedacht. Achtung Kontrolle schaut Timo und Peter bei Konzeption und Herstellung über die Schultern. Dabei müssen sich die beiden die Fragen stellen: Welches Motiv soll es werden? Welche Geschmackskombination passt am besten? Am Ende werden Peter und Timo erfahren, ob ihre Kreation geglückt ist oder ihre Arbeit umsonst war.