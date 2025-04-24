Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Bundespolizei – Nachtschicht in Berlin

Kabel Eins
Folge vom 24.04.2025
Bundespolizei – Nachtschicht in Berlin

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 24.04.2025: Bundespolizei – Nachtschicht in Berlin

Folge vom 24.04.2025
Ab 12

Freitagnacht in Berlin. Für die Polizisten Stephan und Heinz von der Bundespolizei Berlin beginnt ihre Nachtschicht. Ihr Einsatzgebiet ist der Ostbahnhof und die umliegenden S-Bahnstationen. Stephan und Heinz sollen bei Streitigkeiten zwischen jungen Leuten vermitteln. Sie müssen sich zudem mit anderen Polizeikollegen einen Überblick über die Lage verschaffen.

