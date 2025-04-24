Bundespolizei – Nachtschicht in BerlinJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.04.2025: Bundespolizei – Nachtschicht in Berlin
60 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 12
Freitagnacht in Berlin. Für die Polizisten Stephan und Heinz von der Bundespolizei Berlin beginnt ihre Nachtschicht. Ihr Einsatzgebiet ist der Ostbahnhof und die umliegenden S-Bahnstationen. Stephan und Heinz sollen bei Streitigkeiten zwischen jungen Leuten vermitteln. Sie müssen sich zudem mit anderen Polizeikollegen einen Überblick über die Lage verschaffen.