Folge 1: Sechs Tequila
42 Min.Ab 12
Wegen einer schrecklichen Tragödie am Silvesterabend vor zwei Jahren wird die Barkeeperin Patricia der fahrlässigen Tötung beschuldigt. Ihr wird vorgeworfen, nicht eingeschritten zu sein, als sich einer ihrer Gäste, der schwer alkoholisierte Eugene Hobbs, ans Steuer setzte und im Haus seiner Ex-Frau in blinder Wut um sich schoss. Gemeinsam mit dem eigensinnigen Anwalt Steve Perry übernimmt Bull den Fall, um die Geschworenen von der Unschuld der jungen Frau zu überzeugen.
Bull
