Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Über Bord

Paramount GlobalStaffel 4Folge 6
Über Bord

Über BordJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 6: Über Bord

42 Min.Ab 12

Rachel Thomas, eine reiche Business-Lady aus der Finanzwelt, die für ihre aggressiven Alkoholeskapaden bekannt ist, steht unter Verdacht, ihren Ehemann Peter getötet zu haben - und zwar nachdem die beiden auf einem feuchtfröhlichen Bootsausflug in Streit geraten sind. Der Clou: Rachel stand zum Tatzeitpunkt abermals unter Alkoholeinfluss und kann sich an nichts erinnern. Was hat sich tatsächlich auf dem Boot zugetragen? Und welche Strategie werden Bull und Co fahren?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen