Bull
Folge 4: Auf eigenen Füßen
41 Min.Ab 6
Bereits in jungen Jahren ist es der angesehenen Influencerin Sadie Williams gelungen, mit ihrer Kosmetik-Firma ein millionenschweres Unternehmen auf den Markt zu bringen, das auf einem brillanten Geschäfts-und Marketingmodell beruht. Doch einen Haken gibt es: Nach einem Zusammenbruch vor laufender Kamera hat ihr Vater die Vormundschaft übernommen, die Sadie nun mit Hilfe von Bull und seinem Team gerichtlich aufheben möchte ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren