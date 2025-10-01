Bull
Folge 9: Zweite Chancen
42 Min.Ab 12
Die Pizzeria "Amir's Flying Carpet" ruft Kunden dazu auf, spektakuläre Selfies ihres Werbeelements zu schießen, um ein Stück Pizza zu gewinnen. Doch die Kampagne schlägt fehl: Der 14-jährige James klettert für das perfekte Foto auf das Dach des Gebäudes, stürzt und zieht sich eine Querschnittslähmung zu. Seine Familie ist bereit, auf einen Vergleich einzugehen, die Betriebshaftpflichtversicherung des Betreibers hingegen lehnt jedwede Zahlung ab und setzt auf Bulls Expertise.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
12
