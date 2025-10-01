Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Zweite Chancen

Paramount GlobalStaffel 4Folge 9
Zweite Chancen

Zweite ChancenJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 9: Zweite Chancen

42 Min.Ab 12

Die Pizzeria "Amir's Flying Carpet" ruft Kunden dazu auf, spektakuläre Selfies ihres Werbeelements zu schießen, um ein Stück Pizza zu gewinnen. Doch die Kampagne schlägt fehl: Der 14-jährige James klettert für das perfekte Foto auf das Dach des Gebäudes, stürzt und zieht sich eine Querschnittslähmung zu. Seine Familie ist bereit, auf einen Vergleich einzugehen, die Betriebshaftpflichtversicherung des Betreibers hingegen lehnt jedwede Zahlung ab und setzt auf Bulls Expertise.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen