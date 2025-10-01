Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fahrerflucht

42 Min.Ab 12

Taylor freut sich auf einen Mädelsabend mit ihrer besten Freundin Caroline. Doch was gut beginnt, soll tragisch enden: Gerade als Caroline einen Fußgängerüberweg überqueren will, wird sie von einer Autofahrerin totgefahren, die kurz darauf Fahrerflucht begeht. Wie sich herausstellt, soll es sich bei der mutmaßlichen Unfallverursacherin um die Tochter eines ausländischen Diplomaten handeln, die Immunität genießt. Doch Taylor findet bei ihren Recherchen etwas anderes heraus.

