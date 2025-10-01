Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Die Welt ist nicht farbenblind

Paramount GlobalStaffel 4Folge 13
Die Welt ist nicht farbenblind

Die Welt ist nicht farbenblindJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 13: Die Welt ist nicht farbenblind

41 Min.Ab 6

Elizabeth und Miles McConnell könnten nach der Geburt ihres Sohnes nicht glücklicher sein. Nach Jahren des Bangens wurde ihnen mittels einer künstlichen Befruchtung der Traum einer eigenen Familie erfüllt. Trotzdem sieht sich das Paar gezwungen, Bulls Team zu kontaktieren. Bei der Behandlung wurde nämlich offensichtlich das Sperma vertauscht. Als sich dann auch noch der biologische Vater des kleinen Jungen einschaltet, stehen alle Beteiligten vor einer herausfordernden Situation.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen