Bull
Folge 17: Der Tod kam mit der Post
40 Min.Ab 12
Bioterroristische Anschläge versetzen Manhattan in Aufruhr: Seitdem ein unbekannter Killer mit Anthrax verseuchte Karten verschickt, scheinen die New Yorker wie gelähmt. Ermittlungen des FBI führen zu der Forscherin Dr. Natalie Reznick, die vor Kurzem noch an einem Gegenmittel arbeitete, bevor es zu staatlichen Budgetkürzungen kam. Die Pflichtverteidigerbehörde ordnet Bulls Team an, die mutmaßliche Anthrax-Terroristin zu verteidigen. Welches Urteil ist zu erwarten?
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
