Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Sturz ins Dunkel

Paramount GlobalStaffel 4Folge 7
Sturz ins Dunkel

Sturz ins DunkelJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 7: Sturz ins Dunkel

41 Min.Ab 12

Bull übernimmt den Fall von Jonathan Zbyszek, der gesteht, den Arzt seiner verstorbenen Schwester Lily ungewollt getötet zu haben. Der Grund für die Auseinandersetzung war ein verschriebenes Medikament, das als Bestandteil einer innovativen Krebstherapie galt. Zu diesem Zeitpunkt ahnte aber noch keiner, dass Lily die erste Patientin weltweit sein sollte, der es je verabreicht wurde. Welchen Weg wird Bull gehen? Und warum glaubt er trotz allem an die Unschuld seines Mandanten?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen