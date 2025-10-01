Bull
Folge 7: Sturz ins Dunkel
41 Min.Ab 12
Bull übernimmt den Fall von Jonathan Zbyszek, der gesteht, den Arzt seiner verstorbenen Schwester Lily ungewollt getötet zu haben. Der Grund für die Auseinandersetzung war ein verschriebenes Medikament, das als Bestandteil einer innovativen Krebstherapie galt. Zu diesem Zeitpunkt ahnte aber noch keiner, dass Lily die erste Patientin weltweit sein sollte, der es je verabreicht wurde. Welchen Weg wird Bull gehen? Und warum glaubt er trotz allem an die Unschuld seines Mandanten?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren