Bull

Eine Frau mit Prinzipien

Staffel 4Folge 19
Eine Frau mit Prinzipien

Bull

Folge 19: Eine Frau mit Prinzipien

42 Min.Ab 6

Bull und Co. werden mit einem komplizierten Fall betraut: Richterin Madison Duggan hebt sich durch ihre Präsenz in den sozialen Medien und ihren Ruf, milde Strafen zu verhängen, von ihren Kollegen ab. Dies zeigt auch ihr jüngster Fall: Eine Krankenschwester gesteht infolge eines Deals, aktiv Sterbehilfe geleistet zu haben. Doch fatale Formfehler, die die Frau für zehn Jahre ins Gefängnis bringen könnten, zwingen Duggan zu einer folgenschweren Tat ...

