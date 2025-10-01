Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Jahre der Angst

Paramount GlobalStaffel 4Folge 16
Jahre der Angst

Jahre der AngstJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 16: Jahre der Angst

41 Min.Ab 12

Ein unüberlegter Ladendiebstahl führt dazu, dass ein lang gehütetes Geheimnis ans Tageslicht kommt: In der Strafvollzugsanstalt sitzt eine Frau ein, die beschuldigt wird, ihre Nichte Chloe vor 12 Jahren entführt und als eigene Tochter erzogen zu haben. Ihr Motiv: Nach dem Tod ihrer Schwester wollte sie die Kleine vor ihrem gewalttätigen und drogenabhängigen Vater beschützen. Bull sieht nur einen Ausweg: Chloe muss die Wahrheit erfahren ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen