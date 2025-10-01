Bull
Folge 16: Jahre der Angst
41 Min.Ab 12
Ein unüberlegter Ladendiebstahl führt dazu, dass ein lang gehütetes Geheimnis ans Tageslicht kommt: In der Strafvollzugsanstalt sitzt eine Frau ein, die beschuldigt wird, ihre Nichte Chloe vor 12 Jahren entführt und als eigene Tochter erzogen zu haben. Ihr Motiv: Nach dem Tod ihrer Schwester wollte sie die Kleine vor ihrem gewalttätigen und drogenabhängigen Vater beschützen. Bull sieht nur einen Ausweg: Chloe muss die Wahrheit erfahren ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren