Bull

Staffel 4Folge 3
Folge 3: Siebzehn Jahre

42 Min.Ab 12

Vor 17 Jahren wurde Eddie Mitchell des Dreifachmordes schuldig gesprochen und hinter Gitter gebracht. Jetzt wendet er sich an Chunk Palmer mit der Bitte, seinen Fall neu aufzurollen, um seine Unschuld zu beweisen. Er und ein Mithäftling haben nämlich herausgefunden, dass ein und dieselbe Augenzeugin damals gegen sie ausgesagt hatte, die überdies in fünf weiteren Mordprozessen für die stets gleiche Ermittlerin vor Gericht stand - Zufall oder Kalkül?

