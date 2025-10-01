Bull
Folge 10: Geschworene Nummer Neun
Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen hofft Bull auf ein Wunder: Er wagt es, mit einem Fall vor Gericht zu ziehen, den er de facto nicht gewinnen kann. Es geht um die junge Erin Flemming, die in ihrer Wohnung offenbar aus Notwehr ihren Ex-Freund Garrett erschossen hat. Dieser soll sie zuvor monatelang gestalkt haben und bei ihr eingebrochen sein, um ihr Todesangst einzujagen. Doch weil Garrett zum Tatzeitpunkt unbewaffnet war, hätte sich Erin kraft Gesetzes nicht wehren dürfen ...
