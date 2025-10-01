Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Geschworene Nummer Neun

Paramount GlobalStaffel 4Folge 10
Geschworene Nummer Neun

Geschworene Nummer NeunJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 10: Geschworene Nummer Neun

42 Min.Ab 12

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen hofft Bull auf ein Wunder: Er wagt es, mit einem Fall vor Gericht zu ziehen, den er de facto nicht gewinnen kann. Es geht um die junge Erin Flemming, die in ihrer Wohnung offenbar aus Notwehr ihren Ex-Freund Garrett erschossen hat. Dieser soll sie zuvor monatelang gestalkt haben und bei ihr eingebrochen sein, um ihr Todesangst einzujagen. Doch weil Garrett zum Tatzeitpunkt unbewaffnet war, hätte sich Erin kraft Gesetzes nicht wehren dürfen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen