Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Fleisch und Blut

Paramount GlobalStaffel 4Folge 15
Fleisch und Blut

Fleisch und BlutJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 15: Fleisch und Blut

42 Min.Ab 12

Vivian Cahill bittet ihren alten Freund Bull, sie vor Gericht zu vertreten. Der spielsüchtigen Frau wird nämlich vorgeworfen, ihren wohlhabenden Vater getötet zu haben, um an das millionenschwere Erbe zu kommen, mit dem sie ihre hohen Spielschulden begleichen wollte. Handelt es sich hier tatsächlich um einen Mord aus Habgier oder hat sich das Drama anders zugetragen? Und zu welchem Urteil wird die Jury kommen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen