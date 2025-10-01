Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bull

Die Dunkelkammer

Paramount GlobalStaffel 4Folge 11
Die Dunkelkammer

Folge 11: Die Dunkelkammer

42 Min.Ab 12

Nachdem Stephen Raposa die Leiche seines jüngeren Bruders Ryan entdeckt, der sich allem Anschein nach selbst das Leben genommen hat, wendet er sich hilfesuchend an Bulls Team. Er ist sich sicher, dass der vermeintliche Wohltäter Peter Maybrook, der mit seinen Teambuilding-Camps für Jungs Bekanntheit erlangte, Ryan in den Selbstmord trieb. Der Vorwurf: Maybrook soll sie als Kinder missbraucht haben. Wird Bull einen Weg finden, den millionenschweren Unternehmer dingfest zu machen?

