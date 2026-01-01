Bull
Folge 12: Eine Frage des Gewichts
41 Min.Ab 12
Nur 15 Stunden vor dem offiziellen Wiegen stirbt der aufstrebende 16-jährige Ringer Antonio Garcia an einem Herzinfarkt - ausgelöst durch einen Hitzeschlag und massive Dehydratation. Die Schule und Coach Davis, der Antonio zu Extrasporteinheiten getrieben hat, weisen jegliche Schuld von sich und pochen auf eine Verzichtserklärung seitens der Eltern, die wiederum von Bulls Team vertreten werden. Zu welchem Urteil wird es kommen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren