Bull

Eine Frage des Gewichts

Paramount GlobalStaffel 4Folge 12
Eine Frage des Gewichts

Folge 12: Eine Frage des Gewichts

41 Min.Ab 12

Nur 15 Stunden vor dem offiziellen Wiegen stirbt der aufstrebende 16-jährige Ringer Antonio Garcia an einem Herzinfarkt - ausgelöst durch einen Hitzeschlag und massive Dehydratation. Die Schule und Coach Davis, der Antonio zu Extrasporteinheiten getrieben hat, weisen jegliche Schuld von sich und pochen auf eine Verzichtserklärung seitens der Eltern, die wiederum von Bulls Team vertreten werden. Zu welchem Urteil wird es kommen?

