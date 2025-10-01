Bull
Folge 18: Entgleist
41 Min.Ab 12
Mitten in einer stürmischen Nacht fährt der Zugführer Walter Mora frontal gegen einen anderen Zug, der auf den Gleisen stand. Vier Menschen kommen dabei um. Walter selbst überlebt das Unglück, kann sich aber aufgrund seines Schädel-Hirntraumas an nichts mehr erinnern. Nun wird im vorgeworfen, in der besagten Nacht eingeschlafen zu sein. Bull und sein Team nehmen sich des Falls an. Welche Strategie werden sie fahren?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren