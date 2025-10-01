Bull
Folge 14: Das Herz in der Hand
41 Min.Ab 6
Während Izzy die Geburt ihres Kindes kaum erwarten kann, kümmert sich Bull um einen neuen Klienten: Der angesehene Herzchirurg Dr. Samir Shadid wird während seiner Schicht völlig unerwartet von FBI-Agenten verhaftet. Der Vorwurf: Seine Zulassung an der Hudson Universität soll er vor über einem Jahrzehnt nur durch Bestechung erhalten haben. Doch Shadid beteuert seine Unschuld. Wird er mit Bulls Hilfe die Jury überzeugen können?
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television
