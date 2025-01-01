Isabelle - Mörderische HochzeitJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 76: Isabelle - Mörderische Hochzeit
43 Min.Ab 12
Patissiere Isabelle (28) bereitet gerade das Hochzeitsfest ihrer Mutter vor. Doch Isabelle und ihr Bruder Martin (25) fürchten, dass ihre millionenschwere Mutter mit der Heirat einen großen Fehler begeht. Denn Erik ist 30 Jahre jünger und hat es vielleicht nur auf Geld abgesehen! Am nächsten Tag ist der junge Bräutigam tot und die Suche nach dem Mörder beginnt.
