SAT.1Staffel 6Folge 35vom 26.04.2022
44 Min.Folge vom 26.04.2022Ab 12

Nach einer Explosion in einem Schrebergarten ist der Besitzer der Hütte nicht der einzige Verletzte. Mit der weiteren Person hat allerdings niemand gerechnet. - Eine Jugendleiterin bricht während einer Freizeitaktivität zusammen, ist seitdem nicht mehr ansprechbar und schwebt wegen hohem Fieber in Lebensgefahr! - Eine Frau verstrickt sich bei der Geburt ihres Babys in zahlreiche Widersprüche. Erst als ihr Leben auf dem Spiel steht, bricht ihr Lügenkonstrukt zusammen!

