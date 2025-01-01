In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 59: Ricarda - Unter Verdacht
42 Min.Ab 12
Die Fotografin Ricarda (39) wird beschuldigt, ihren Mann - einen reichen Professor - ermordet zu haben. Alle Indizien sprechen gegen sie, denn das Paar hatte kurz vor der Tat einen heftigen Streit um die bevorstehende Scheidung. Um ihre Unschuld zu beweisen flieht Ricarda vor der Polizei und macht sich allein auf die Suche nach dem wahren Mörder ...
