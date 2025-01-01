Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 69
43 Min.Ab 12

Michelle (32) und ihr Mann Julius (41) wünschen sich ein Kind. Doch bei dem Stress in der gemeinsamen Baufirma Bliesfeld GmbH will es mit dem Nachwuchs einfach nicht klappen. Deshalb tritt Michelle als Vertriebsleiterin zurück. Doch gerade als Michelle glaubt, sich in Ruhe der Familienplanung widmen zu können, gerät ihre Welt aus den Fugen. Nach einem heimtückischen Mordanschlag kämpft sie ums nackte Überleben.

